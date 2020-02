Calciomercato Lazio, Nacho sempre più fuori dal progetto: Real su Salisu

CALCIOMERCATO LAZIO, REAL SU SALISU - Per la prossima estate la Lazio pensa a Nacho. In realtà, non ci fa la bocca solo il club biancoceleste ma anche Roma, Napoli, Villarreal e Valencia. In caso di raggiungimento di un posto in Champions League, però, la Lazio avrebbe un'opportunità in più per convincere Nacho. Eh sì, va convinto il difensore, mentre il Real Madrid un po' meno perché sta già pensando al sostituto dello spagnolo: come riporta 'Diario As', i blancos sarebbero interessati a Salisu, centrale del Real Valladolid. In effetti, Nacho non rientra più nei piani delle merengues e sta esplorando nuovi orizzonti. Una Lazio in Champions potrebbe essere la via giusta.

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: “Anche i biancocelesti su Nacho”

Lazio, premio scudetto rinviato: tutti i retroscena del bonus tricolore

Torna alla home page