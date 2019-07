Calciomercato Lazio, Napoli vicino a Elmas: proseguono le trattative

Se ne è parlato in ottica mercato Lazio: Elmas è un nome che piace dalle parti di Formello. Il Fenerbache lo valuta circa 15 milioni, ma la concorrenza sul giocatore cresce. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Napoli avrebbe inserito seriamente il classe 1999 nel taccuino degli acquisti. È un pallino del direttore sportivo Giuntoli. I partenopei hanno intensificato i contatti con l’entourage del centrocampista negli ultimi giorni, ma non hanno ancora raggiunto un accordo totale: il Napoli giudica troppo alto il prezzo fissato per il talento. Proprio nella giornata di oggi, però, il tavolo delle trattative potrebbe essere nuovamente apparecchiato per superare questo momento di stallo.

