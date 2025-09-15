Calciomercato Lazio | Pasalic, parla l'agente: "Aveva richieste in Italia"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di Tuttomercatoweb.com è intervenuto l'agente FIFA Marko Naletilic, che fra gli altri rappresenta il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic. In particolare ha parlato proprio del suo rinnovo di contratto di quest'estate, dopo che era stato messo nel mirino di diverse squadre. Prima del caos del blocco del mercato ci aveva pensato anche la Lazio, oltre alla Roma di Gasperini.

Queste le sue parole: "Pasalic ha fatto la scelta che preferiva fin dall'inizio della trattativa per il rinnovo. Questo anche se aveva richieste importanti sia dall'Italia che dall'estero. È molto felice a Bergamo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.