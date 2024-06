Calciomercato Lazio | Per Valentini spunta anche il Como: i dettagli

Nicolas Valentini è pronto a lasciare il Boca Juniors. Ha il contratto in scadenza il 31 dicembre 2024 e non lo rinnoverà: vuole trasferirsi in Europa. Il suo futuro potrebbe essere in Italia, con Lazio, Inter e Fiorentina che da tempo lo seguono da vicino e monitorano la sua situazione. Come riportato da Gianluca Di Marzio, però, nelle ultime ore sarebbe spuntato anche l'interesse del Como che avrebbe già avviato una trattativa per farlo sbarcare in Serie A. Presto sapremo la scelta finale del difensore argentino.