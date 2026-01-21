Calciomercato Lazio | Rayan al Bournemouth, è fatta: i dettagli
21.01.2026 11:50 di Christian Gugliotta
Il Bournemouth si prepara ad accogliere Rayan. L'attaccante brasiliano, per diverse settimane obiettivo di mercato della Lazio, ha trovato l'accordo con il club inglese ed è pronto a lasciare il Vasco da Gama per approdare in Premier League.
A confermare la chiusura della trattativa è Fabrizio Romano, che riporta come le Cherries siano pronte a sborsare ben 35 milioni di euro per assicurarsi il gioiellino classe 2006.
Dopo essere finito sui taccuini di diversi club europei, Rayan è pronto a svolgere le visite mediche con il Bournemouth già in settimana, per poi iniziare la sua prima avventura lontano dal Brasile.
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.