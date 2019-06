Calciomercato Lazio: Robben a Brema, ma il Werder non c'entra nulla

Per il secondo anno consecutivo viene accostato il nome di Arjen Robben alla Lazio. Nel calciomercato ormai alle porte l'ala olandese dovrà scegliere il suo prossimo club, a causa della fine del rapporto decennale con il Bayern Monaco. Per tutta la giornata di ieri in Germania Robben è stato dato a un passo dal Werder Brema, a causa della sua presenza nella serata di mercoledì nell'areoporto cittadino.

IL WERDER NON C'ENTRA - In realtà Robben non aveva nessun incontro in programma con i dirigenti del Werder, il motivo della sua presenza è totalmente diverso. Il 35enne, cresciuto a Groningen, ha fatto scalo a Brema in quanto aeroporto più vicino alla città olandese (180 km di distanza contro i 190 di Amsterdam). Secondo quanto rivelato in serata dalla stampa tedesca, Robben è tornato a Groningen per seguire i lavori di costruzione di una sua villa. Ancora qualche giorno di riflessione prima di comunicare la prossima squadra, alla prossima puntata.

