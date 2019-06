Calciomercato Lazio, suggestione Robben: proposto l'ex Bayern Monaco

A distanza di un anno torna a circolare il nome di Arjen Robben intorno alla Lazio. Una suggestione, certo, ma che già in passato aveva fatto impazzire i tifosi biancocelesti. Ora la situazione è leggermente diversa, più favorevole: l'olandese è svincolato, ha chiuso l'esperienza al Bayern Monaco salutando tutti e all'età di 35 anni sarebbe pronto per una nuova avventura. Rientra nella lista di giocatori senza contratto che farebbero gola a chiunque sia per palmarès che per leadership tecnica. Stando a quanto riporta calciomercato.it, Robben sarebbe stato proposto alla Lazio, così come è accaduto con Schurrle, che il club capitolino però non considera una priorità. Adesso è il turno di "Alien", un sogno per i tifosi. Ma sognare non costa nulla e allora il tormentone Robben-Lazio potrebbe tornare di moda.

Durmisi: "Resto, ho 5 anni di contratto"

Calciomercato Lazio, occhi su Vogt

TORNA ALLA HOME PAGE

Pubblicato il 09/06 alle ore 23:22