Calciomercato Lazio, un'altra squadra di Serie A su Parisi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di TuttoSalernitana.com

Non solo Inter e Lazio su Fabiano Parisi. Il terzino classe 2000, che tanto bene ha fatto quest'anno con la maglia dell'Empoli, è finito sulla lista dei desideri di un altro club di Serie A. Come riporta Il Corriere dello Sport – Stadio, infatti, il laterale mancino piace molto anche alla Fiorentina che, però, in quel ruolo è ben coperta con Biraghi. Terzic convince poco come riserva e la società viola starebbe pensando a Parisi come possibile alternativa. Il difensore è destinato a lasciare in estate la piazza di Empoli che lo ha lanciato nel grande calcio, la scelta adesso spetta al ragazzo.