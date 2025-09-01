Calciomercato Lazio | Un giovane difensore verso il Lecce: i dettagli
Nuova cessione tra i giovani per la Lazio. Secondo quanto riportato da Gazzetta Regionale, il difensore centrale classe 2008 Flavio Di Marzio sarebbe in procinto di firmare con il Lecce. L'affare è davvero a un passo dalla chiusura: nella giornata di domani, come scrive il portale, l'operazione dovrebbe essere messa nero su bianco. Da Formello, quindi, sta per uscire un altro ragazzo di talento.
Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.