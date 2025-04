Calciomercato Lazio | Un obiettivo cambia entourage: ecco perché...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

CALCIOMERCATO LAZIO - Sarà uno degli uomini mercato in ottica estiva. Oumar Solet si sta mettendo in mostra in questa seconda parte di campionato, è uno dei difensori col miglior rendimento da gennaio a oggi. L'Udinese l'ha preso da svincolato a ottobre, l'ha potuto tesserare solo durante il mercato invernale, ma il colpo è stato da subito importante. Il centrale francese, classe 2000, però in Friuli potrebbe rimanere ancora poco, perché sono diversi i club interessati a lui: Inter e Napoli su tutti.

C'è anche la Lazio che, al termine della stagione, dovrà fare i conti con possibili offerte per Mario Gila e non solo, occhio anche alla situazione di Romagnoli. Solet è elemento che intriga dalle parti di Formello, certo l'Udinese è bottega cara e il prezzo di Solet ha già toccato quota 18-20 milioni di euro. Cifre importanti che sarebbero raggiungibili solo in caso di Champions o dopo la cessione di un big. Intanto - come riporta Fabrizio Romano - Solet ha cambiato il proprio entourage, affidandosi all'Unique Sports Group, una mossa che ha chiari rimandi al mercato estivo e alla possibilità di cambiare maglia già tra pochi mesi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.