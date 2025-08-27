Caos Rimini, la squadra decide di non allenarsi: fra due giorni c'è la Vis Pesaro
Continua il caos in casa Rimini. Ancora non vi è traccia della fideiussione integrativa per l'extra budget che avrebbe dovuto dare serenità e stabilità alla società, oltre che sbloccare il mercato, e alla squadra alle prese con mesi difficili alle spalle e grande incertezza in vista del futuro.
Come si legge sulle pagine on line del Corriere Romagna la squadra, per decisione del tecnico Piero Braglia o dei stessi giocatori - non è dato sapersi al momento -, ha deciso di non scendere in campo per l'allenamento di questo pomeriggio, previsto per le 17:30, a due giorni dalla sfida contro la Vis Pesaro in campionato. Il motivo è la mancanza di certezze da parte della nuova proprietà che, pur avendo provveduto nella serata di ieri al pagamento della mensilità di luglio, continua a rimandare quella fideiussione necessaria a garantire un futuro più stabile. Il club inoltre va verso una penalizzazione, di uno o due punti.