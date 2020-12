Champions, Adani: "La Lazio deve pensare che anche il Bayern Monaco è vulnerabile"

Ospite di Christian Vieri nella Bobo TV, Lele Adani ha analizzato e commentato il sorteggio di Champions League in cui la Lazio ha pescato la corazzata Bayern Monaco.L'ex difensore della Fiorentina e opinionista di Sky, ha detto: "Sorteggio sfortunato senza dubbio. Il Bayern Monaco divide la metà campo in due. Di quella difensiva non se ne occupa. I difensori centrali fanno quello che fanno quello che di solito fanno i centrocampisti. I bavaresi ogni tanto devono correre all’indietro e qualcosa possono concedere. La Lazio non può trattarla come una squadra qualsiasi. Deve pensare che anche loro sono vulnerabili e posso essere presi alla sprovvista. La mia percentuale è 75 % Bayern Monaco e 25% Lazio".

