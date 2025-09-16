Champions League, le partite della prima giornata: Juve in campo per l'Italia
Torna la Champions League. La nuova edizione vedrà Napoli, Inter, Atalanta e Juventus scendere in campo nella prima giornata della massima competizione europea, che ricomincia dopo la vittoria dello scorso anno del Paris Saint-Germain, che ha battuto in finale proprio i nerazzurri, allora allenati da Simone Inzaghi, con un netto 5-0. Si prospettano insomma gol ed emozioni in questa prima giornata, come ci regala sempre la Champions League, che vedrà big match e non solo. Ecco il programma con tutte le partite di questa sera:
Martedì 16 settembre
Ore 18.45 Athletic Bilbao-Arsenal (SkySport)
Ore 18.45 Psv Eindhoven-Royale Union Saint-Gilloise (SkySport)
Ore 21 Benfica-Qarabag (SkySport)
Ore 21 Juventus-Borussia Dortmund (SkySport)
Ore 21 Real Madrid-Olimpique Marsiglia (SkySport)
Ore 21 Tottenham-Villareal (SkySport)