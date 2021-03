La Lazio batte il Crotone all'Olimpico per 3-2 non senza soffrire. Una vittoria che fa rifiatare i biancocelesti, che, con una gara in meno, si riavvicinano alla zona che vale l'Europa. I capitolini rimangono al settimo posto ma fanno un passo importante per riprendere la propria rincorsa. Ecco la classifica.