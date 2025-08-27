Como - Lazio, Nicolosi: "Castellanos - Perrone? È rigore, non capisco perché..."

TUTTOmercatoWEB.com

È trascorso qualche giorno da Como - Lazio, ma la sfida continua a essere un argomento caldo soprattutto sui social. Oltre al gol annullato a Castellanos, sul web i tifosi si sono scatenati anche per il mancato rigore concesso da Manganiello ai biancoceleste dopo un fallo di Perrone ai danni dell'attaccante argentino. Sull'argomento si è espressa anche Manuela Nicolosi. L'arbitro ha analizzato l'episodio a Controcalcio tv, questa la disamina: "Siamo al 40° minuto del primo tempo e Castellanos ha pieno possesso del pallone trovandosi nell’area di rigore del Como, Perrone interviene da dietro e almeno dalle immagini che abbiamo a disposizione sembra non toccare il pallone, ma travolgere direttamente l’attaccante della Lazio intervenendo sulla sua gamba d’appoggio".

"A mio parere quindi, ci sono tutti gli estremi per un calcio di rigore a favore della Lazio proprio perché l’attaccante ha possesso del pallone e viene privato della sua gamba d’appoggio con l’intervento dell’avversario che sembra non intervenire sul pallone. Manganello pur essendo molto vicino decide di non intervenire, ma soprattutto mi chiedo come mai questa situazione non sia stata analizzata da nessuna trasmissione sportiva durante questo fine settimana”.

