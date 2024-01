Con Mollica O Senza apre nella Capitale: lo spot coinvolge Lazio e Roma - VIDEO

Il terzo punto vendita di Con Mollica O Senza aprirà a Roma. E' arrivato l'annuncio nelle scorse ore di Donato De Caprio e Steven Basalari sui propri canali social. Il locale, situato nei pressi di Fontana di Trevi, è quasi pronto ad aprire i battenti. Dopo Napoli e Milano, è il turno della Capitale. Il salumiere napoletano e l'imprenditore milanese hanno presentato la nuova avventura sul canale Tik Tok ufficiale del negozio.

Per farlo hanno usato l'accesa rivalità che esiste in città tra Lazio e Roma. Maglia giallorossa per Donato e biancoceleste per Steven proprio nei pressi del Colosseo. La descrizione non lascia dubbi e fa venire l'aqcuolina in bocca ai clienti: "Rome we are coming". Con Mollica O Senza si espande ancora e lo fa sapere in ottica derby.

