Coppa d'Africa, il Marocco annuncia il ricorso contro il Senegal: i dettagli
Il Senegal ha vinto la Coppa d’Africa ma le polemiche dopo quanto accaduto in finale non si sono ancora spente, anzi.
La Federcalcio dal Marocco, infatti, ha annunciato la presentazione di un ricorso formale in merito all’abbandono del campo da parte del Senegal dopo l’assegnazione del calcio di rigore in favore del Marocco nei minuti finali.
"La Federazione Reale Marocchina di Calcio (FRMF) annuncia che ricorrerà alle procedure legali presso la Confederazione Africana di Calcio (CAF) e la Federazione Internazionale di Calcio (FIFA) al fine di pronunciarsi sul ritiro dal campo della nazionale senegalese durante la finale contro la nazionale marocchina, nonché sugli eventi che hanno accompagnato tale decisione, successivamente all’assegnazione da parte dell’arbitro di un calcio di rigore ritenuto corretto all’unanimità dagli specialisti. Questa situazione ha avuto un impatto significativo sul regolare svolgimento della partita e sulla prestazione dei giocatori.
La FRMF, inoltre, rivolge i suoi più sentiti ringraziamenti a tutto il pubblico marocchino che è rimasto fedele alla nazionale, con una presenza massiccia e un sostegno incondizionato durante tutte le partite della selezione nazionale e delle altre gare. La Federazione ringrazia anche tutte le persone che hanno contribuito al successo di questa competizione continentale”, questo il comunicato.
