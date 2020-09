Coronavirus, nel Lazio via libera ai test rapidi antigenici nelle strutture private

Da lunedì anche le strutture sanitarie private saranno autorizzate ad effettuare il test rapido antigenico per il Covid-19. La decisione è stata presa dalla Direzione Regionale Salute, e quindi la Regione Lazio emanerà una direttiva per procedere all'abilitazione di tali test presso le strutture sanitarie private.

L'assessore regionale alla Sanita', Alessio D'Amato, ha spiegato: "Tale metodologia consentirà di ampliare la rete di testing per screening consentendo di recarsi presso le strutture private abilitate con oneri a carico dell'utente. Rimane gratuita e quindi a carico del Servizio sanitario regionale tutta l'attività nei drive-in e nella rete Coronet sia per i test rapidi antigenici che per i tamponi molecolari. Inoltre si sta completando la gara assieme alla Regione Veneto per acquisire un milione di test rapidi antigenici da utilizzare nell'attività di screening soprattutto nelle scuole".