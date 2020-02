Cucchi: "Nella Lazio vedo la chimica giusta. In alcune stagioni..."

La Lazio ha già archiviato la partita con la Spal, mettendo nel mirino il Verona. Ai microfoni di Lazio Style Radio Riccardo Cucchi ha introdotto l'impegno di mercoledì dei biancocelesti: "Credo sia giusto pensare alla partita contro il Verona con una certa attenzione. Sarà importante affrontare la squadra di Juric con il rispetto che si deve verso chi gioca un bel calcio".

IMMOBILE - "Non si può discutere Immobile. Nella gara di ieri lo abbiamo visto in tutti i suoi numeri: segna, fa assist, gioca per la squadra".

CAICEDO E LA CHIMICA - "È bello essere laziali, ha detto bene Caicedo. Meritava la standing ovation, tra quelli che si sono alzati ad applaudire c'ero anche io. Persona straordinaria, sempre sorridente e sempre a disposizione della squadra. Nella Lazio vedo chimica e ci sono stagioni in cui la chimica può far andare oltre ogni cosa".

ADEKANYE - "La sensazione che ho avuto io è che come è entrato Adekanye tutti hanno fatto in modo di fargli realizzare il primo gol. Adekanye dopo il gol avrebbe voluto abbracciare tutti i suoi compagni di squadra. Lo stadio ha capito il momento, tutti eravamo in piedi ad applaudire. In questa squadra, con la fiducia al massimo, tutti osano. Un esempio è il dribbling di Bastos nell'area della Spal".

MINACCE A LAZZARI - "Il brutto del calcio. Mi dispiace, penso che sia soltanto una minoranza che non può rappresentare la tifoseria della Spal".

