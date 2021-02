D’Agostino: “La Lazio è stata punita dal cinismo di Conte”

Gaetano D'Agostino, tecnico del Lecco ed ex centrocampista di Roma e Udinese, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare la sconfitta della Lazio a San Siro contro l'Inter di domenica sera. Queste le sue parole: "Conte ha giocato di ripartenza, sapendo di avere giocatori che possono avere lo strappo decisivo. La Lazio doveva essere più cinica e verticalizzare di più. Immobile non ha avuto profondità, mentre l'Inter lo spazio se l'è creato. La Lazio è stata punita dal cinismo di Conte".