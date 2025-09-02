Danimarca, il ct Riemer cita Provstgaard per il futuro: "Stiamo crescendo..."

Oliver Provstgaard è pronto al salto tra i grandi anche in Nazionale. Dopo l'esordio in casa contro la Lazio, il centrale aspetta solo la prossima convocazione con la prima squadra della Danimarca, visto che ormai ha finito il suo percorso con l'Under 21. In conferenza stampa, in vista delle gare contro la Scozia e la Grecia, il ct danese Riemer ha parlato proprio della sua crescita per il futuro della squadra. Queste le sue parole: "Quando sono diventato allenatore della Nazionale poco meno di un anno fa, non avevamo quasi nessun difensore centrale. Ora abbiamo un piccolo ma valido gruppo, perché ci sono anche Kristensen dell'Udinese, Provstgaard della Lazio e Nelsson del Verona. All'improvviso quella posizione sta iniziando ad aprirsi di più e questo mi rende molto felice".

