Derby, Graziani: "La Roma ha giocato come in amichevole. Tra Dzeko e Immobile c'è un abisso"

"Non si affronta così un derby: la Roma sembrava stesse disputando un'amichevole ai Castelli". Così Francesco Graziani, campione del Mondo ed ex attaccante della Roma, intervenuto a ReteSport dopo il derby perso dalla formazione giallorossa per 3-0. "Non c'è stata mai partita: una Roma molle, disattenta, senza mordente. Tre tiri nello specchio. Ho visto calciatori che sono scesi in campo con la testa altrove. Tranne un paio di elementi, tutti al di sotto delle proprie possibilità. Non credo che Fonseca abbia sbagliato la formazione, oppure scelte tattiche. La Roma ha perso il derby in campo, non in panchina. Chi ha giocato all'Olimpico sul fronte giallorosso, ha interpretato male ciò che Fonseca sicuramente aveva preparato. Dzeko? Non lo comprendo alcune volte: non ci mette grinta, non ci mette cattiveria, non vince un contrasto. È il capitano, dovrebbe dare un segnale ai compagni. La differenza con Immobile è abissale. È statico"

