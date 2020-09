DIRETTA – Calciomercato Lazio, ore calde per Muriqi. Paquetà no, stallo Fares

CALCIOMERCATO LAZIO – Per Muriqi ci siamo per Fares la fumata bianca ancora non arriva. Sono diventate ormai due vere e proprie telenovele di mercato, quelle per l'attaccante kosovaro e l'esterno algerino, con la Lazio che continua a lavorare per portare i due calciatori in biancoceleste. Per la difesa ecco spuntare il nome di Izzo.

MURIQI – L'attaccante classe 94' del Fenerbahce è a un passo dall'approdare nella capitale. Nella giornata di ieri le dichiarazioni del giocatore, voglioso di raggiungere presto Roma, hanno smosso la dirigenza turca. La Lazio offre 16 milioni + 3/4 di bonus ai turchi, e un contratto da 2,5 milioni bonus inclusi al calciatore. Mancano gli ultimi dettagli e la giornata di oggi sembra essere quella giusta. Muriqi sarà la nuova torre in attacco di Inzaghi.

IZZO - Eccolo il nome del difensore sul quale la Lazio lavora sottotraccia individuato dalla nostra redazione. Si tratta di Armando Izzo, specifica richiesta di Simone Inzaghi. Il club sta lavorando a stretto contatto con Raiola, con il quale è in ballo anche la situazione legata a Fares. Operazione da 18/20 milioni, ma il prezzo può scendere con qualche contropartita.

FARES – La Spal continua a chiedere 10, la Lazio offre 7+2. Servirà uno sforzo per concretizzare anche la trattativa legata all'algerino che piace anche all'Inter. Nonostante i biancocelesti abbiano fino all'ultimo provato a inserire una contropartita, gli emiliani chiedono solo cash. Al momento la trattativa è in fase di stallo.

PAQUETA – Nella giornata di ieri è rimbalzato il nome di Lucas Paquetà, ogni voce però è stata subito smentita. La Lazio non ha chiesto informazioni sul giocatore del Milan, tantomeno proposto uno scambio di prestiti con Caicedo.

USCITE – il Nome di Caicedo resta in uscita, così come quello di Bastos, Wallace, Badelj, Proto, Jony, Durmisi e Di Gennaro. Tanti nomi che il ds Tare dovrà essere bravo a piazzare, impresa non facile, ma che farebbe risparmiare 12 milioni di ingaggio che potrebbero essere reinvestiti sul mercato. Tuttavia, il nome più caldo destinato forse a lasciare i biancocelesti, sembra quello di Cristiano Lombardi. L'esterno autore di una buona stagione in prestito alla Salernitana, sembra essere al centro di una trattativa molto ben avviata tra Lazio e Bologna, con Mihajlovic che lo avrebbe richiesto personalmente. Ufficiale invece il passaggio di Guerrieri alla Salernitana.