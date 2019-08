DIRETTA - Calciomercato Lazio, tra rinnovi e cessioni. La rosa resta così?

Tra rinnovi e cessioni...complicate. A pochissimi giorni dal gong finale del calciomercato, è sempre più difficile immaginare una Lazio diversa da quella presentata nella lista dei 25 per la Serie A prima del match contro la Sampdoria. L'unica novità rispetto a quella prima bozza sarà Jony, che ha di fatto chiuso la possibilità di registrare nuove entrate (Over 22) a meno di altre cessioni. E il discorso relativo alle uscite fa sempre rima con Wallace e Durmisi. Il brasiliano non ha mercato al di fuori di Mendes, mentre l'ex Betis potrebbe tornare in Spagna. Più complicato, invece, il suo passaggio al Fenerbahce: il mercato in Turchia chiude questa notte. Piazzare gli esuberi, tra cui Casasola, è una corsa contro il tempo per motivi di cassa. I fuorirosa pesano sulle finanze societarie ma, a livello sportivo, non spostano nulla nella rosa a disposizione di Inzaghi. Fronte rinnovi. I pronostici estivi si sono ribaltati, con il mister che potrà fare affidamento su Caicedo, Milinkovic (respinto anche l'ultimo assalto dell'Inter) e Luis Alberto. I tre erano considerati in partenza all'inizio di questo calciomercato, ma alla fine resteranno e - chi prima, chi poi - rinnoveranno il proprio contratto con la Lazio. In attacco l'unico movimento non riguarda direttamente i biancocelesti: Cedric Gondo potrebbe passare al Catanzaro facendo tappa a Roma. Tutti gli altri candidati al ruolo di terza punta si stanno defilando, a meno di ribaltoni dell'ultimo minuto il parco attaccanti resterà così com'è. Da sottolineare, a proposito, la situazione legata Simeone. Il Cholito, in passato accostato alla Lazio, ha cambiato clamorosamente idea in merito al suo passaggio alla Sampdoria ed è approdato al Cagliari.

