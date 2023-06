Ex Lazio, dal Portogallo: Pedro Neto sempre più vicino al ritorno in patria

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Secondo quanto riportato questa mattina dal quotidiano sportivo portoghese "A Bola", Pedro Neto sembra sempre più vicino allo Sporting Lisbona. Lo scenario potrebbe già prendere forma nei prossimi giorni, con il classe 2000 che si trasferirebbe al club allenato da Amorim in prestito. I biancoverdi avrebbero altre priorità per quanto riguarda il mercato: sono in cerca di un terzino destro e di un centrocampista che possa fungere da perno con la difesa, ma l'idea di un'ala giovane e portoghese sta stuzzicando e non poco la dirigenza.