Ferrari, l'addio di Leclerc torna d'attualità: era tutto vero. La conferma
21.01.2026 12:40 di Giovanni Parterioli
La Ferrari si appresa a giocarsi il Mondiale 2026 sotto diversi aspetti. Da un lato la crescita del team come gruppo. Poi c'è la competitività della vettura che, all'alba dei nuovi regolamenti, dovrà far vedere di rientrare nel novero delle vetture competitive. Infine c'è l'aspetto piloti. Se da un lato Hamilton vuole una vettura per lottare, Leclerc, come scritto in esclusiva da F1-News.eu mesi fa, ha in mano un'opzione con tanto di cifre già stabilite con l'Aston Martin. E la notizia di stamattina torna a far tremare i tifosi Ferrari. Clicca qui di seguito fra le frecce per l'articolo completo su >>> FERRARI, LECLERC-ASTON MARTIN E L'ADDIO <<<