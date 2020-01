Figurine Panini, un laziale in lizza per il ‘Best Player’ di gennaio - FT

Il mese di gennaio si appresta, ormai, alla sua conclusione. A due giorni dal termine, sul profilo Instagram di Figurine Panini sono stati pubblicati i tre giocatori selezionati per il Best Player di gennaio. I ‘followers’ e, più in generale, tutti gli appassionati di calcio, potranno votare il proprio migliore tra Cristiano Ronaldo, Josip Ilicic e Ciro Immobile: “Tantissimi gol e prestazioni super in questo mese per Immobile, Ilicic e Ronaldo. Li abbiamo selezionati per il #BestPlayer di gennaio, votate il migliore”.

