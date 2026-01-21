Fiorentina, ecco Fabbian: "Carico e motivato, ho la testa qui"
21.01.2026 15:15 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
Giovanni Fabbian è pronto a iniziare una nuova avventura con la maglia della Fiorentina. Il calciatore è intervenuto nella giornata odierna ai canali ufficiali del club esprimendo le sue prima sensazioni in viola.
“Mi fa effetto pensare che solo una settimana fa segnavo proprio contro la Fiorentina ma ora sono qui e ho la testa qui”.
“Tante nuove emozioni, conoscerò nuovi compagni e un nuovo ambiente. Sono carico e motivato”.
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.
autore
Jessica Reatini
Appassionata di sport ⚽️ | Cuore biancoceleste 🤍💙 | Sempre pronta a vivere nuove sfide