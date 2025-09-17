Galliani: "Ritorno al Milan? Niente di vero. Ero a San Siro da tifoso"

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Da mesi si parla ormai di un possibile ritorno nella dirigenza del Milan dello storico amministratore delegato Adriano Galliani. Un ritorno che dovrebbe essere strettamente legato alla cessione del Monza e del closing tra Fininvest e Beckett Layn Ventures. A tal proposito, lo stesso Galliani è stato brevemente intervistato dall'AGI.

I tifosi, che l'hanno vista domenica a San Siro, hanno sognato di vederla presto in dirigenza. Quanto c'è di vero?

"Niente di vero. Io sono un tifoso del Milan, 31 anni di Milan: sono venuto a San Siro per fare il tifoso del Milan e tifare la mia squadra del cuore" le parole rilasciate all'AGI, che poi aggiunge: "L'ho sempre fatto in questi anni. Con Berlusconi abbiamo venduto il Milan nel 2017, sono passati otto anni. Io, compatibilmente con le partite del Monza, ho sempre continuato a vedere il Milan. Non è che sono andato domenica sera e basta... Quindi niente, forza Milan".

Modric calciatore alla Berlusconi?

"Modric è un fuoriclasse. Domenica ero seduto vicino al nostro ct Gattuso e ad altri ex nostri giocatori rossoneri come Ambrosini ed ho detto loro che è un professore alla Pirlo: una volta si diceva che è uno quei giocatori che valgono da soli il prezzo del biglietto" la chiosa ai microfoni dell'AGI.