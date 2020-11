Gascoigne ricorda Maradona: "Una volta gli dissi 'Battimi', fu la cosa più sbagliata..." - VIDEO

Paul Gascoigne e Diego Armando Maradona, due geni e allo stesso tempo folli protagonisti di un calcio che non c'è più. Eppure di aneddoti su tutto quello che succedeva in campo ce ne sono milioni e se alcuni ancora non sono noti oggi Gazza ne ha svelato uno piuttosto particolare. L'ex calciatore della Lazio ospite ai microfoni di Goodmornig Britain ha ricordato così il Pibe de Oro: “Lui giocava con il Siviglia e io con la Lazio. Prima di una partita lo incontro nel tunnel e gli dico ‘Diego sono alticcio’ lui mi risponde ‘Va tutto bene Gazza, lo sono anche io’. Andammo in campo e dopo aver saltato quattro giocatori sono riuscito a segnare. A quel punto sono tornato da lui e gli ho detto ‘Battimi’, credo di aver detto la cosa sbagliata perché poi fece delle cose incredibili. Tutto questo in italiano perché lui non parlava inglese e neanche io!"

"I spoke to him in Italian, because he doesn't speak English and neither do I" 😂



Paul Gascoigne with a typically Gazza tribute to Maradona ❤️pic.twitter.com/lnaP4pXblW — The Sun Football (@TheSunFootball) November 26, 2020

