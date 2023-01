Gli Altri Laziali, Acerbi vecchio stampo, Akpa combina guai. Kamenovic è la tua occasione...

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra le molte cessioni che la Lazio è riuscita a piazzare in estate, alcune sono avvenute in prestito, con opazione o senza di riscatto. Giocatori giovani o più esperti hanno lasciato la Capitale per affrontare nuove avventure in cui mettersi in mostra nel corso dell'anno. Il ritorno della rubrica settimanale "Gli Altri Laziali" assume il ruolo di raccontare nel dettaglio le prestazioni di questi calciatori, pronti a far parlare di loro nelle nuove piazze. I giocatori ceduti in prestito dalla Lazio quest'estate sono 13, ai quali si è aggiunto di recente Kamenovic, partito per una nuova esperienza in Repubblica Ceca. Di seguito tutti i calciatori prestati dalla Lazio: Acerbi (Inter), Escalante (Cremonese), Akpa Akpro (Empoli), Raul Moro (Ternana), Cicerelli (Reggina), Lombardi (Triestina), Armini (Potenza), Rossi (Monterosi), Novella (Picerno), Furlanetto (Renate), Durmisi (Leganes), Jony (Sporting Gijon), Andre Anderson (San Paolo), Kamenovic (Sparta Praga).

SERIE A

ACERBI (Inter) - Colpaccio dell'Inter a San Siro contro il Napoli. La squadra di Inzaghi è la prima a battere i partenopei in questa stagione. Acerbi parte titolare e resta in campo, nonostante un fastidio al flessore, tutta la partita. La sua è una prova ottima: schierato al centro della difesa, comanda i due 'braccetti' Skriniar e Bastoni, riuscendo a concedere un solo tiro in porta al Napoli, all'89'.

ESCALANTE (Cremonese) - La Cremonese viene beffata all'ultimo dalla Juventus, che batte i grigiorossi grazie a una rete di Milik al 91'. Non rientra neanche tra i convocati Escalante, fuori dai piani di Alvini, e al centro delle vicende di mercato (CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI).

AKPA AKPRO (Empoli) - Pareggia l'Empoli per 1-1 contro l'Udinese, ma Akpa Akpro rischia di compromettere tutto. L'ivoriano, partito titolare, al 79' viene espulso per doppia ammonizione, lasciando i suoi in 10 contro 11. Per sua fortuna, però, la squadra non ne risente in termini di risultato. Salterà la prossima partita, proprio contro la Lazio.

SERIE B

CICERELLI (Reggina) - Vola la Reggina di Pippo Inzaghi che, lo scorso 26 dicembre, si è imposta per 0-1 sul campo dell'Ascoli. Prende parte, come spesso avviene, subentrando dalla panchina Emanuele Cicerelli. L'ala, dal 64' in poi, aiuta nel difendere il risultato senza lampi particolari in zona offensiva.

RAUL MORO (Ternana) - E' buio pesto per la Ternana che, dal sogno promozione, ora lotta per entrare in zona playoff. A dare il colpo di grazia è stato, il 26 dicembre, il Frosinone capolista, vincente in casa per 3-0. Raul Moro viene buttato nella mischia al 73', con la sfida già compromessa (un minuto prima il 3-0 ciociaro). Lo spagnolo prova a riaprire la partita con una bella azione solitaria ma, arrivato sul fondo, serve un compagno davanti alla porta che spreca clamorosamente.

SERIE C

ARMINI (Potenza) - Ha vinto il 23 dicembre il Potenza per 2-1 contro la Fidelis Andria. Armini, spesso titolare, questa volta è stato lasciato a riposo e fatto subentrare al 92' per difendere il risultato.

NOVELLA (Picerno) - Ha perso 0-1 il Picerno contro il Catanzaro nell'ultima sfida prima della sosta natalizia. Novella, inizialmente in panchina, viene mandato in campo dall'allenatore all'85', senza riuscire ad aiutare i suoi nel riprendere la partita.

LOMBARDI (Triestina) - Pessima la stagione della Triestina, che il 22 dicembre ha perso 2-1 contro il Pordenone, pessima la stagione di Lombardi, se pur non per causa sua. L'ala in prestito dalla Lazio, ancora una volta, è alle prese con un brutto infortunio. Chissà se il possibile arrivo di Zarate (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA) potrà aiutare i friulani.

FURLANETTO (Renate) - Vince di misura il Renate sul Novara a due giorni da Natale. Nella sfida giocata in terra toscana, Furlanetto è ancora una volta in panchina.

ROSSI (Monterosi) - Bruttissima sconfitta per 3-0 del Monterosi sul campo dell'Audace Cerignola. Tra le fila dei laziali, per l'ennesima volta, non risulta Rossi: ancora infortunato.

1. LIGA

KAMENOVIC (Sparta Praga) - Si è appena trasferito allo Sparta Praga il difensore Dimitrije Kamenovic e ora avrà tutto il tempo per ambientarsi. Il campionato ceco, in cui lo Sparta Praga ricopre la terza posizione, ripartirà il 28 gennaio contro il Sigam Olomouc. Nel frattempo sono state organizzate tre amichevoli in cui se la vedranno con Stoccarda, Salisburgo e Norimberga.

SECUNDA DIVISION

JONY (Sporting Gijon) - Bella vittoria per lo Sporting Gijon che si impone per 2-0 sul campo del Rayo Vallecano e accede agli ottavi di finale di Coppa del Re. Nella vittoria della sua squadra Jony, tornato da poco dall'infortunio, viene gestito e lasciato in panchina per tutta la sfida.

DURMISI (Leganes) - Già eliminato, il Leganes non scende in campo nella fase a eliminazione diretta della Coppa del Re. La squadra di Durmisi tornerà in campo domani, 6 gennaio contro il Lugo.

SERIE A (Brasile)

ANDRE ANDERSON (San Paolo) - Un'ultima amichevole, contro il Guarani programmata per il 7 gennaio, per il San Paolo prima del ritorno in campo in match ufficiali. La squadra di Andre Anderson darà il via al suo Campionato Paulista il prossimo 15 gennaio contro l'Ituano. C'è grande curiosità sull'impiego dell'italo-brasiliano in prestito dalla Lazio che non è escluso cambi squadra nei prossimi giorni. (CLICCA QUI PER GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI)