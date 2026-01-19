Il Como fa visita a Papa Leone XIV prima della Lazio: i dettagli
19.01.2026 17:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Una delegazione del Como è stata ricevuta in Vaticano da Papa Leone XIV in occasione della gara all'Olimpico contro la Lazio. Presenti il presidente Mirwan Suwarso, il diesse Carlalberto Ludi, l’amministratore delegato Francesco Terrazzani, i componenti dello staff del club, l'allenatore Cesc Fabregas, l'attaccante Alvaro Morata e il portiere Mauro Vigorito. Il patron dei lariani ha regalato al Papa una maglia autografata con il numero 14 e il gagliardetto.
