Il Papu Gomez su Scaloni: "Era stato escluso dalla Lazio. All'Atalanta mi aiutò"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Papu Gomez ha rilasciato un'intervista al media argentino Somos Jujuy, nella quale ha parlato del suo legame con il ct della Selecciòn Lionel Scaloni. Tra i diversi aneddoti svelati, il centrocampista ha anche ricordato il momento dell'approdo dell'ex difensore dalla Lazio all'Atalanta.

"Quando sono arrivato all’Atalanta c’erano il Tanque Denis, Maxi Moralez e Scaloni, che era un po’ messo da parte. Veniva dalla Lazio ed era stato escluso, volevano liberarsene, ma si allenava con noi. Non ha giocato molto, però era un professionista straordinario. Mi sono trasferito nel suo stesso quartiere ed è stato lui ad aiutarmi fin dal primo giorno: a comprare la macchina, a cercare casa», ha ricordato in un’intervista con Julián Polo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.