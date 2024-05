Immobile, il dolcissimo messaggio della moglie Jessica: "Per i prossimi infiniti anni..." - FOTO

WEBTV ADAM SANDLER E LA FELPA DELLA LAZIO: LO SCATTO CHE FA IMPAZZIRE I TIFOSI - FOTO Un dettaglio che non è passato inosservato ai tifosi della Lazio, d'altronde non potrebbe essere altrimenti. Tutti conoscono il famoso attore comico Adam Sandler, chiunque si è sbellicato dalla risate davanti ai suoi film. Dal romanticissimo '50... Un dettaglio che non è passato inosservato ai tifosi della Lazio, d'altronde non potrebbe essere altrimenti. Tutti conoscono il famoso attore comico Adam Sandler, chiunque si è sbellicato dalla risate davanti ai suoi film. Dal romanticissimo '50... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | ACCELERATA PER TCHAOUNA: C'È LA CLAUSOLA CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio accelera per Loum Tchaouna. Incontro a fine campionato tra Fabiani e la Salernitana per definire i dettagli dell'accordo che però già c'è sia tra società che con il calciatore. Come appreso dalla nostra... CALCIOMERCATO LAZIO - La Lazio accelera per Loum Tchaouna. Incontro a fine campionato tra Fabiani e la Salernitana per definire i dettagli dell'accordo che però già c'è sia tra società che con il calciatore. Come appreso dalla nostra...