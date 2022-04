Indice di liquidità, braccio di ferro tra Figc e Lega: arriva il "no" alla rivalutazione

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

L'indice di liquidità, cioè il rapporto tra attività e passività correnti, come parametro determinante per l'iscrizione al prossimo campionato. La strada, tracciata da Gravina, porta a una rivoluzione che i club di Serie A chiedeva di rinviare. Al contrario, si trovare a doverla affrontare con assoluta urgenza, considerando che il Consiglio Federale di martedì dovrà essere risolutivo in questa direzione. Ieri, riporta la rassegna stampa di Radiosei, una commissione istituita dalla Lega e composta di consiglieri federali Marotta e Lotito, e da Chiavelli, Marino, Romei e Peri ha chiesto e ottenuto un incontro col segretario generale della Federazione, Marco Brunelli, portando sul tavolo la proposta di un indice fissato a 0.5 ma con il correttivo sulla rivalutazione del patrimonio giocatori del 25%.

La Figc, dalla sua, la considera una "scappatoia fuori dalla realtà" per falsare l'indice in barba alle indicazioni Uefa. Gravina vorrebbe fissare questo parametro a quota 0.5, senza correttivi. Al momento non sono previsti altri incontri: tra tre giorni la diatriba verrà risolta dalla conta dei voti, un campo dove la Lega gioca in netta minoranza. L'indice non influirà più sul mercato, diventando un grosso rischio per chi non riesce a far quadrare i conti.

