Inter - Lazio, arriva la sconfitta ma si continua a far gol: raggiunto un record di 27 anni fa

A San Siro arriva la sconfitta ma la Lazio continua a far gol. La sfida contro l'Inter, riporta Sky, è la diciottesima gara di fila in cui i biancocelesti vanno in gol. Dopo il 3 a 0 subito contro la Sampdoria nella quarta giornata di Serie A, la squadra di Simone Inzaghi ha sempre timbrato il cartellino almeno una volta in ogni match. Questo dato non si riproponeva dal 1994, quando, a cavallo di due stagioni, i capitolini raggiunsero un'impresa simile sotto la guida prima di Zoff e poi di Zeman. In quell'occasione il pareggio a reti bianche contro la Reggiana aveva decretato la fine del reocrd. Ora la Lazio mette nel mirino la sfida contro il gruppo guidato da Ranieri, in programma sabato 20 febbraio alle 15, nella speranza che si torni a vincere e che non s'interrompa la striscia positiva di reti.

