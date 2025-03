Inter, prove di fuga: 2-0 all'Atalanta e +3 sul Napoli

Fonte: TuttoMercatoWeb.com

Prove di fuga. L’Inter ha dimostrato ancora una volta la propria forza sfruttando l’assist arrivato da Venezia: la seconda vittoria consecutiva dopo i quarti di finale di Champions League rappresentano non solo un traguardo intermedio, ma anche la consapevolezza di poter decidere quale sarà il proprio destino. Mastica amaro invece l’Atalanta che spreca una buona occasione e forse vede scivolare via quel sogno impossibile: tutto resta ancora aperto, ma a -6 diventa complicato continuare a sognare.

Uomo contro uomo, l'Atalanta ha deciso di non snaturarsi: Hien in marcatura su Thuram, con De Roon ed Ederson a schermare la difesa. Gasperini ha scelto di schierare il trequartista, con Pasalic alle spalle di Retegui e Lookman. Inzaghi ha messo in campo il solito 3-5-2, con Lautaro e lo stesso Thuram a comporre la coppia d'attacco: è stato il francese a spaventare immediatamente l'Atalanta colpendo il palo interno dopo appena sette minuti. I padroni di casa inizialmente hanno faticato, ma alla prima occasione Pasalic ha sfiorato la rete inserendosi coi tempi giusti, decisiva la parata di Sommer in calcio d'angolo. Appena quattro minuti più tardi è stato Ederson a impensierire Sommer, ma il tiro del brasiliano è terminato sul fondo. Nella parte finale della prima frazione Calhanoglu e compagni hanno abbassato i ritmi, la Dea invece non è riuscita a trovare il varco giusto con le giocate individuali di Lookman.

Il primo tempo è stato segnato dai cinque minuti di sospensione a causa di un malore sugli spalti (settore ospiti), nell'occasione l'Inter è passata in vantaggio: cross perfetto di Calhanoglu, dalle retrovie è sbucato Carlos Augusto, che di testa ha beffato tutti. Un gol che ha imballato le gambe di Retegui e compagni, nemmeno l'ingresso di De Ketelaere ha dato linfa vitale ai bergamaschi. Nel finale Lautaro ha raddoppiato, l'Atalanta ha perso la testa con Ederson e Gasperini, entrambi espulsi per proteste. Rosso anche per Bastoni a causa del doppio giallo, ma l'Inter sorride e si prende un gran bel pezzo di Scudetto.