Lazio, Rambaudi: "Romagnoli è una certezza. Derby? Spero che si veda..."

Nel corso del suo collegamento a Radiosei, Roberto Rambaudi si è proiettato all'imminente derby tra Lazio e Roma, dicendo la sua su diversi singoli e su alcune possibili scelte di formazione. Queste le sue parole: “Romagnoli è una certezza. Appena fa una prestazione sottotono viene criticato ma è un giocatore affidabile che in questa squadra può fare il titolare. Provstgaard deve crescere, soprattutto a livello fisico; tecnicamente è bravo, poi si applica. Io comunque credo che debba giocare sempre chi merita".

"Dele-Bashiru non è un giocatore ordinato, la colpa è di chi lo fa giocare in quel modo; lui è istintivo. Pedro lo metterei dietro alla prima punta, è il genio, quello che crea. Io metterei un riferimento in più avanti, con il centrocampo Guendouzi-Rovella. Spero che nel derby si veda quello che ancora non abbiamo visto; la sfida si indirizza all’inizio. Incontriamo una squadra in difficoltà”.

