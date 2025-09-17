Marino: "La Lazio è un ambiente demotivato. Il blocco del mercato pesa"

TUTTOmercatoWEB.com

Pierpaolo Marino, ex dirigente, tra le altre, dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Tuttomercatoweb, ai quali ha detto la sua anche sulla situazione attuale della Lazio. Queste le sue parole: "La Lazio mi sembra un ambiente un po' demotivato, probabilmente per le turbolenze in cui si è trovata la società a causa della forzata chiusura del mercato".

