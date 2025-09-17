Lazio, Vecino in dubbio: non è ancora pronto. Le ultime verso il derby

RASSEGNA STAMPA - Attesa e ansia per Vecino. L'uruguaiano non ancora è pronto: ha risolto clinicamente l'infortunio al flessore, ma le sue sensazione rimangono negative, come riportato da Il Corriere dello Sport. Sente ancora fastidio, nonostante gli esami strumentali abbiano dato il via libera. Si aspetta solo la prova del campo, ogni giorno può essere buono per il suo reintegro in gruppo. Ma dipende da lui e da come si sente. In vista del derby contro la Roma resta un punto interrogativo per la Lazio e per Sarri.

