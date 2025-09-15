Lazio, la squadra è troppo lenta? Sarri ha individuato la causa

La Lazio vista a Reggio Emilia è stata ben distante da quanto di bello visto contro l'Hellas Verona. Distante da un punto di vista tecnico, ma anche atletico e di ritmo. Per spiegare questa involuzione avuta dalla formazione biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel il tecnico Maurizio Sarri che ha approfondito il tema individuando un problema di automatismi mancanti.

"Cambiare ritmo? Ieri a centrocampo abbiamo giocato all'indietro tanti palloni invece di verticalizzare. Anche se poi, leggendo i dati della partita, abbiamo fatto il doppio delle verticalizzaizoni degli avversari. Quando questi meccanismi saranno automatici senza pensare, allora possiamo avere più velocità di gioco. Dobbiamo attaccare di più gli spazi, ieri l'abbiamo fatto poco, contro il Verona sicuramente di più. A livello difensivo e tattico abbiamo fatto una buona partita, il Sassuolo è una buona squadra che farà un campionato di buon livello. Il tridente d'attacco che hanno è tra i più forti del campionato. Noi a livello di intrapredenza abbiamo fatto troppo poco per vincere".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.