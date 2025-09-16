Lazio, Vocalelli attacca: "Dove sta la società? L'assenza pesa tanto..."

Non risparmia la società, Alessandro Vocalelli. Nel suo intervento ai microfoni di Radio Radio, l'attacco è diretto a Lotito e Fabiani per il momento che sta vivendo la Lazio, sconfitta a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Secondo lui l'assenza pubblica dei dirigenti è un grande problema di questa gestione. Ecco le sue parole: “Se davvero ci sono stati 22 episodi contrari alla Lazio, allora è quasi una persecuzione studiata a tavolino. Ma mi chiedo: perché è stato mandato via l’allenatore che, con tutti questi torti, ti ha portato a un passo dalla Champions? E soprattutto, dove sta la società? È un’assenza che pesa come un macigno”.

