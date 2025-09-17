Psg - Atalanta, 19 tifosi della Dea arrestati a Parigi: i dettagli

TUTTOmercatoWEB.com

Solo poche ore e l’Atalanta farà il suo esordio in Champions League nella sfida contro i campioni in carica del Psg.

Alla vigilia del match sono però ben 19 i tifosi della Dea arrestati a Parigi a seguito di alcuni scontri avvenuti in città. Stando a quanto riportato da Europe 1 gli scontri sarebbero avvenuti nei pressi del Centre Pompidou e Les Halles.

