Lazio, Fiore: "Il derby può dare uno slancio importante". E su Sarri...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ai microfoni di Radiosei l'ex calciatore della Lazio Stefano Fiore ha analizzato questo inizio stagione della squadra di Sarri in vista del derby contro la Roma in programma domenica 21 settembre alle 12.30.

"Le prestazioni della Lazio che abbiamo visto sono quasi allarmanti, certamente da preoccuparsi. Detto questo, mi fido ciecamente delle parole di Sarri, è un grande allenatore, ha percezioni diverse, conosce bene la situazione. Mi auguro che non siano dichiarazioni di circostanza o dettate dal fatto di risollevare l’umore, ma c’è da lavorare. Siamo solo all’inizio ed è già, in vista della gara di domenica, una situazione che può diventare pesante".

"La Lazio in queste partite ha dato la sensazione di continuare la fine del campionato scorso in termini di approccio e lettura della partita. A Como ha subito del tutto, contro il Sassuolo non si è imposta per energia e voglia. Non si arriva al derby nel migliore dei modi, ma è anche la partita che può più darti uno slancio diverso. I giocatori lo sanno, hanno dimostrato di poter fare bene. Per questo, mi aspetto una reazione emotiva. Di attaccamento, di fare una prestazione all’altezza. La prerogativa deve essere la voglia di riscatto".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.