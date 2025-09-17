Roma, Rizzitelli su Ferguson: "Se si sblocca al derby non lo fermi più"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A pochi giorni dal derby della Capitale, Ruggiero Rizzitelli ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport. Tra i diversi temi toccati, l'ex attaccante della Roma ha detto la sua ha detto la sua su chi potrebbe risultare decisivo nella stracittadina: "Dico Ferguson, mi piace da morire e mi ricorda tanto come giocavo io: attacca lo spazio, aiuta i compagni, è cattivo. Se riesce a sbloccarsi al derby non lo fermi più. Poi c'è Soulé, che sta crescendo".

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.