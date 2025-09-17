La Supercoppa Italiana si giocherà ancora a Riyadh: le date e i dettagli
Ancora una volta, la prossima edizione della Supercoppa Italiana si svolgerà a Riyadh. La Lega Calcio Serie A lo ha annunciato pochi minuti fa che la Supercoppa si disputerà con la formula a quattro squadre, che prevede due Semifinali ad eliminazione diretta (18 e 19 dicembre 2025) e la Finale il 22 dicembre 2025.
I Club, prosegue il comunicato stampa ufficiale, che si contenderanno la EA SPORTS FC Supercup saranno la Società Campione d’Italia 2024/2025 (SSC Napoli), la vincitrice della Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025 (Bologna FC), la seconda classificata in Campionato nella stagione 2024/2025 (F.C. Internazionale) e la finalista dell’ultima Coppa Italia Frecciarossa (A.C. Milan).
La prima Semifinale sarà Napoli - Milan (giovedì 18 dicembre 2025), la seconda Bologna - Inter (venerdì 19 dicembre 2025). Tutti gli incontri saranno trasmessi in diretta televisiva in Italia sulle reti Mediaset e potranno essere seguiti anche in altri 180 territori nel mondo che hanno già acquisito i diritti audiovisivi della manifestazione.