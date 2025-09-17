Mourinho torna in panchina: in chiusura l'accordo con il Benfica

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Il cammino del Benfica in Champions League si è aperto con una sorprendente sconfitta casalinga per 2-3 contro il Qarabag. La clamorosa rimonta incassata dal club lusitano è risultata fatale per il tecnico Bruno Lage, che al termine del match è stato subito esonerato dal suo incarico. Come riportato da Fabrizio Romano e diversi altri media, per sostituirlo il Benfica è in chiusura per José Mourinho, che è, così, ad un passo dal suo ritorno in Portogallo.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.