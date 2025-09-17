Lazio, parla Mattei: "Può essere il derby della paura. Mi aspetto..."

Derby in arrivo. Si avvicina la sfida tra Lazio e Roma, in programma domenica alle 12:30. In collegamento a Radiosei ne ha parlato il giornalista di fede laziale Stefano Mattei, che ha espresso il suo pensiero sulla partita. Di seguito le sue parole.

“Una società si acquista e si vende meglio nei momenti in cui le cose non vanno bene. I fondi non hanno un volto, ci sono dei gestori dello stesso ma non si sa mai di chi è. Quello di domenica sarà un derby in cui Lazio e Roma scenderanno in campo prima per non perdere e poi per vincere. Può essere definito il derby della paura, con un 1% di timore in più per la Lazio per tutta la situazione ambientale che la circonda. Come tutti i derby è indecifrabile, non mi aspetto una gara con grandi e tante emozioni. In questo momento entrambi difendono bene e segnano poco. Hanno trovato una cerca solidità in fase difensiva, ma stentano in avanti. Senza Dybala, è probabile che l’uomo più da attenzionare della Roma sia Soulè. Per quanto concerne la Lazio, è Zaccagni l’uomo con maggior spunto e esperienza per mettere in difficoltà la Roma”.

