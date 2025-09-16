Caos Fedez, l'attacco a Sinner: "Purosangue italiano con l'accento di Adolf Hitler"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Fedez è di nuovo al centro delle polemiche. Il rapper ha pubblicato una strofa di una canzone inedita nelle sue storie su Instagram, attaccando tra gli altri anche il tennista italiano Jannik Sinner... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > FEDEZ SINNER <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.