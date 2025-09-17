Lazio - Roma, Candela sul derby: "Non è una partita come le altre"

TUTTOmercatoWEB.com

Intervistato da Il Corriere della Sera, l'ex difensore giallorosso Vincent Candela ha parlato del prossimo derby della Capitale di domenica tra Lazio e Roma. Queste le sue parole sul significato dalla partita e su qualche ricordo del passato: "Il derby? Ho sofferto in alcuni, ma ne ho vinti tanti. Quando giocavo io c’erano tanti romani in squadra e lo sentivano di più. È però sempre una partita affascinante che, se vinta, ti aiuta a vincere anche dopo perché ti traina. Vale sempre tre punti, ma non è una partita come le altre".

